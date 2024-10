Maltempo in Calabria, voragine sulla ss 280 inghiotte un’auto: foto e video (Di lunedì 21 ottobre 2024) Oltre che in Emilia-Romagna e in generale nel Nord Italia, il Maltempo si sta abbattendo anche in Calabria, in particolare nella provincia di Catanzaro dove si sono registrati allagamenti e danni. Il comune di San Pietro a Maida è isolato a causa dell’esondazione di un torrente e la ss280 risulta bloccata in direzione Lamezia Terme, all’altezza del centro commerciale Due Mari, a causa di una voragine che si è improvvisamente aperta lungo l’arteria. un’auto è sprofondata all’interno e la conducente, una ragazza di 25 anni, è stata tratta in salvo da alcune persone prima che la vettura venisse inghiottita. I vigili del fuoco stanno provvedendo a liberare i percorsi alternativi bloccati da detriti e alberi caduti. Traffico bloccato, in entrambe le direzioni, su un tratto della ss18 Tirrena inferiore a causa dell’esondazione del fiume Amato. Lettera43.it - Maltempo in Calabria, voragine sulla ss 280 inghiotte un’auto: foto e video Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Oltre che in Emilia-Romagna e in generale nel Nord Italia, ilsi sta abbattendo anche in, in particolare nella provincia di Catanzaro dove si sono registrati allagamenti e danni. Il comune di San Pietro a Maida è isolato a causa dell’esondazione di un torrente e la ss280 risulta bloccata in direzione Lamezia Terme, all’altezza del centro commerciale Due Mari, a causa di unache si è improvvisamente aperta lungo l’arteria.è sprofondata all’interno e la conducente, una ragazza di 25 anni, è stata tratta in salvo da alcune persone prima che la vettura venisse inghiottita. I vigili del fuoco stanno provvedendo a liberare i percorsi alternativi bloccati da detriti e alberi caduti. Traffico bloccato, in entrambe le direzioni, su un tratto della ss18 Tirrena inferiore a causa dell’esondazione del fiume Amato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il maltempo fa ancora paura sull’Italia : Emilia-Romagna e Calabria in piena emergenza - La media storica dell’intero mese di ottobre è di poco superiore ai 70 millimetri. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Giornata da incubo Da incubo è stata in particolare la giornata di ieri: nel Bolognese è stato ritrovato senza vita il giovane disperso a Pianoro, oltre 2mila gli evacuati nella ... (Ilfaroonline.it)

Maltempo - esondazioni tra Catanzaro e Reggio Calabria : isolato comune Maida - La Strada statale 280 in direzione Lamezia Terme è stata interrotta all’altezza del centro commerciale “Due Mari”. L’incidente, ripreso in un video diventato virale, è avvenuto nei pressi dello svincolo Lamezia Terme Sud su un tratto, ora chiuso, particolarmente strategico visto che collega la stazione ferroviaria di Lamezia e l’Aeroporto al Capoluogo. (Lapresse.it)

Maltempo Calabria - auto in un cratere a Lamezia Terme : passeggeri in salvo - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . Estratti e messi in salvo i passeggeri a bordo del veicolo. (Adnkronos) – Un'auto è finita in un cratere causato dal maltempo in Calabria lungo la Strada Statale 280, all'altezza dello svincolo di Lamezia Sud. (Webmagazine24.it)