Mahmood ad Assago un rave teatrale | Che sogno essere qui

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano – Davanti a un Forum disold-out, è andata in scena cominciata la prima tappa milanese del 'N.L.D.A Tour' di- il primo nei Palasport - che si esibirà in città anche domani dopo la data zero di Jesolo del 18 ottobre. Sul palco, oltre ai suoi grandi successi come 'Soldi’, 'Tuta Gold' o 'Brividi’ con cui ha vinto Sanremo insieme a Blanco, l'artista porta anche i brani del suo ultimo disco 'Nei letti degli altri’ uscito lo scorso febbraio, come 'Bakugo’, la canzone che ha aperto il concerto. “Adesso mi viene un infarto. È un. Venivo al Forum da bambino e ora sono qua” ha detto il cantante.è apparso dopo il boato del pubblico su una scala piramidale. Poi come da rito, legge i cartelloni, scherza e ride con i fan.