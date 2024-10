Gaeta.it - Magliano de’ Marsi: Valerio Morelli riceve assistenza per la scuola musicale all’Aquila

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La vita di, un giovane di 14 anni con disabilità, sta per subire un significativo cambiamento grazie all’impegno dell’Unione dei Comuni “Montagnacana”. Da settembre,frequenta con entusiasmo il liceodell’Aquila, ma la sua famiglia affrontava difficoltà logistico-organizzative. Questa situazione ha trovato una soluzione concreta: un’assistente lo accompagnerà quotidianamente nel tragitto casa-e durante le lezioni. Questo articolo esplora le dinamiche che hanno permesso adi continuare a inseguire la sua passione per la musica. La passione per la musica e l’iscrizione al liceoha sempre avuto una grande passione per il canto, desiderio che lo ha portato a iscriversi al liceodell’Aquila.