Gaeta.it - Luci spente nel sottopassaggio della stazione di Avezzano: cittadini preoccupati per la sicurezza

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilpedonaleferroviaria di, che collega l'area dei binari a Piazzale Kennedy e piazza Matteotti, si trova attualmente in una situazione di grave pericolo. Questa sera, i viaggiatori e isi sono ritrovati a dover affrontare un completo blackout, con leall'internostruttura che non funzionano. La mancanza di illuminazione ha suscitato forti preoccupazioni riguardo alladi coloro che si trovano a transitare in questa area critica. Una situazione di rischio per laLa scarsa illuminazione delrappresenta un grave rischio per ladei viaggiatori. In assenza di, la visibilità è completamente azzerata, rendendo difficile anche il semplice transito.