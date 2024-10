Ilfattoquotidiano.it - L’elogio di Panatta a Sinner: “Ecco perché mi ha stupito ancora”. Poi la battuta sul montepremi in Arabia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Alcaraz ha più colpi maè più forte”. Game, set and match. Dopo la vittoria del numero 1 al mondo nell’esibizione saudita del Six Kings Slam contro lo spagnolo, Adrianoha elogiato così, a La Domenica Sportiva, il successo dell’altoatesino: “Mi haun’altra volta. Nonostante abbia perso il primo set è rimasto concentrato”.tanto per la prestazione offerta, quanto per il ricco e smisurato: “È un torneo particolare in cui la cosa più importante sono i soldi.ne ha guadagnati già un sacco: è già arrivato a 16 milioni di euro di soli premi, devi poi moltiplicare per duepoi raddoppi con gli sponsor. Arriverà a una quarantina. Mi fa pensare che ho sbagliato anno di nascita”. C’è spazio anche per unasul costosissimo omaggio donato a Rafa Nadal: “Anche a me hanno dato una racchetta d’oro, ma la mia era placcata”.