La tirata d’orecchie di Gasperini a Zaniolo | Ci aspettiamo più spirito non certi atteggiamenti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In una cooperativa del gol come punta ad essere l’Atalanta 2024/25 e che ha già portato in gol un totale di 11 giocatori in altrettante partite, fa inevitabilmente rumore la mancanza, tra coloro che si sono già iscritti nell’elenco dei marcatori stagionali, di Nicolò. Vuoi per la curiosità e l’attesa che il suo acquisto estivo ha generato, vuoi perché il classe 1999 a Roma, prima degli infortuni e delle esperienze all’estero, aveva mostrato lampi di enorme talento. Vuoi perché sulla schiena si è messo la numero 10. L’ex Galatasaray e Aston Villa, arrivato a Bergamo in prestito con diritto di riscatto fissato oltre i 20 milioni di euro, è tema ricorrente di attenzioni e argomento di discussione piuttosto perenne. Anche per la sua condizione fisica: è arrivato reduce da un’operazione al piede, poi degli acciacchi muscolari lo hanno messo nuovamente fuori gioco.