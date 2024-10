Juve-Lazio non è ancora finita: “Bianconeri più danneggiati dal Var” | ESCLUSIVO (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ottava giornata del campionato si chiuderà stasera, ma le polemiche arbitrali non accennano a placarsi: c’entra anche Juve-Lazio Polemiche infinite nell’ottava giornata del campionato di Serie A, tanti gli episodi arbitrali finiti nel mirino di tifosi e addetti ai lavori. In particolare, si è molto parlato delle decisioni dell’arbitro Juan Luca Sacchi durante la gara del sabato sera tra la Juventus e la Lazio. Douglas Luiz (LaPresse) – Calciomercato.itIn primis, l’espulsione del centrale biancoceleste Alessio Romagnoli per fallo da ultimo uomo su Pierre Kalulu. Rosso sacrosanto, arrivato con l’aiuto del Var e squadra di Marco Baroni in dieci uomini per gran parte della partita. Sul finale, col risultato ancora fermo sullo 0-0, feroci proteste dei calciatori laziali per un pungo, poi rivelatosi un colpo di avambraccio, di Douglas Luiz su Patric. Calciomercato.it - Juve-Lazio non è ancora finita: “Bianconeri più danneggiati dal Var” | ESCLUSIVO Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ottava giornata del campionato si chiuderà stasera, ma le polemiche arbitrali non accennano a placarsi: c’entra anchePolemiche infinite nell’ottava giornata del campionato di Serie A, tanti gli episodi arbitrali finiti nel mirino di tifosi e addetti ai lavori. In particolare, si è molto parlato delle decisioni dell’arbitro Juan Luca Sacchi durante la gara del sabato sera tra lantus e la. Douglas Luiz (LaPresse) – Calciomercato.itIn primis, l’espulsione del centrale biancoceleste Alessio Romagnoli per fallo da ultimo uomo su Pierre Kalulu. Rosso sacrosanto, arrivato con l’aiuto del Var e squadra di Marco Baroni in dieci uomini per gran parte della partita. Sul finale, col risultatofermo sullo 0-0, feroci proteste dei calciatori laziali per un pungo, poi rivelatosi un colpo di avambraccio, di Douglas Luiz su Patric.

