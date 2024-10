Jessica incontra il fidanzato di Yulia Bruschi, lui dà una versione completamente diversa sulla loro storia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Simone, l'ex fidanzato di Yulia Bruschi è arrivato al Grande Fratello smentendo la versione data dalla gieffina L'articolo Jessica incontra il fidanzato di Yulia Bruschi, lui dà una versione completamente diversa sulla loro storia proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Jessica incontra il fidanzato di Yulia Bruschi, lui dà una versione completamente diversa sulla loro storia Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Simone, l'exdiè arrivato al Grande Fratello smentendo ladata dalla gieffina L'articoloildi, lui dà unaproviene da Novella 2000.

Grande Fratello - il fidanzato di Yulia entra in Casa : “Questa frase non l’hai detta” - Io sono apposto. Leggi anche Festa del Cinema di Roma, il Premio Zavattini si terrà giovedì 24 ottobre Il confronto in diretta Simone arriva in Casa inaspettatamente e dichiara: “Hai qualcosa da dirmi?”, la modella replica: “Diciamo che mi fa piacere vederti. “Goditi la casa, viviti la casa, sii libera di fare quello che vuoi, poi un giorno uscirai. (361magazine.com)

Yulia e Giglio si sono baciati - la confessione in diretta al GF (davanti al fidanzato di lei) – VIDEO - La confessione del bacio tra Yulia e Giglio in diretta al GF (e c'è il fidanzato di lei) L'articolo Yulia e Giglio si sono baciati, la confessione in diretta al GF (davanti al fidanzato di lei) – VIDEO proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Grande Fratello 18 - diretta nona puntata : Yulia incontra il fidanzato Simone - it seguirà la puntata live minuto per minuto dalle 21. 15, alle 13 e alle 18. 30) e la nuova striscia dal Confessionale con Rebecca Staffelli. 55 e alle 13. Si parlerà di Lorenzo, che racconterà le difficoltà affrontate durante la crescita nella periferia di Milano, prima di ricevere una sorpresa: l’arrivo della mamma Cristina. (Davidemaggio.it)