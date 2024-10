Iron Maiden, è morto Paul Di’Anno: il primo cantante della band aveva 66 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’ex cantante degli Iron Maiden Paul Di’Anno, all’anagrafe Paul Andrews, noto soprattutto per essere stato il frontman della rock band britannica dal 1978 al 1981 grazie alla potenza della sua voce blues, è morto all’età di 66 anni nella sua casa di Salisbury, nel Wiltshire (Inghilterra sud occidentale). L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla famiglia con un comunicato diffuso da Conquest Music. Nato a Chingford, nell’area est di Londra, il 17 maggio 1958, Paul Andrews era salito alla ribalta come cantante della band heavy metal inglese Iron Maiden nel 1978, tre anni dopo la nascita della formazione per iniziativa del bassista Steve Harris. Ha cantato nel loro rivoluzionario album di debutto “Iron Maiden” del 1980 e nell’influente album successivo “Killers” del 1981, prima di essere sostituito dall’attuale cantante Bruce Dickinson. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’exdegli, all’anagrafeAndrews, noto soprattutto per essere stato il frontmanrockbritca dal 1978 al 1981 grazie alla potenzasua voce blues, èall’età di 66nella sua casa di Salisbury, nel Wiltshire (Inghilterra sud occidentale). L’annuncioscomparsa è stato dato oggi dalla famiglia con un comunicato diffuso da Conquest Music. Nato a Chingford, nell’area est di Londra, il 17 maggio 1958,Andrews era salito alla ribalta comeheavy metal inglesenel 1978, tredopo la nascitaformazione per iniziativa del bassista Steve Harris. Ha cantato nel loro rivoluzionario album di debutto “” del 1980 e nell’influente album successivo “Killers” del 1981, prima di essere sostituito dall’attualeBruce Dickinson.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musica in lutto - addio a Paul Di’Anno : con gli Iron Maiden ha fatto la storia del metal - Indimenticabile e irripetibile, umanamente, la sua voce nella capostipite delle metal ballad, “Remember Tomorrow”. Paul Di’Anno, voce storica degli Iron Maiden è deceduto all’età di 66 anni mentre si trovava presso la sua abitazione di Salisbury. Sottoposto a più interventi, era da tempo costretto a spostarsi ed esibirsi in carrozzina. (Thesocialpost.it)

E’ morto Paul Di’Anno - primo frontman degli Iron Maiden - Arrestato per frode nel 2011 (prendeva la pensione di invalidità per inabilità a lavoro ma continuava ad esibirsi in tutto il mondo), fu condannato a 9 mesi di carcere. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la sua etichetta discografica Conquest Music, per conto della famiglia Andrews, vero cognome del cantante. (Quotidiano.net)

Addio A Paul Di'Anno - voce dei primi due leggendari album degli Iron Maiden - La sua voce potente, il suo stile hard blues ha caratterizzato quei due dischi che sono storia dell'heavy metal, due degli album più iconici del genere, pietre miliari apprezzate da generazioni di fan. Paul si è spento nella sua casa di Salisbury all'età di 66 anni". Il suo primo album retrospettivo della carriera, The Book of the Beast, è stato pubblicato nel settembre 2024 e contiene le ... (Panorama.it)