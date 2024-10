Anteprima24.it - Iori: “L’importante era vincere: la squadra ha reagito bene”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Questa partita portava grandi insidie, dopo la sconfitta di Avellino: abbiamo iniziato con difficoltà, visto che ho cambiato Heinz, ma aveva fastidio. Fabbri è stato bravo a farsi trovare pronto. Mentalmente, abbiamo fatto una grande prestazione. Oggi doveva venire fuori la reazione, il carattere, e non il gioco: portiamo a casa tanto dopo una partita brutta, era importante“:non vuole sentir parlare di gruppo sfaldato, di “se non si fosse vinto”, il suo è un gruppo maturo, che ha saputo tenere botta dopo la sconfitta di Avellino, e che non ha mai pensato che, stasera, andasse male. Matteo Fabbri, schierato titolare contro la Cavese dopo il forfait di Jonas Heinz;si ringrazia Giuseppe Scialla“La Cavese non meritava di perdere sicuramente ma in altre partite siamo stati noi a non meritare. Stasera era importante portare a casa i tre punti.