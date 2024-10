Il Monza passa a Verona, 3-0 e prima vittoria per Nesta (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Al Bentegodi il Monza di Nesta cura finalmente il proprio mal di vittoria e piega per 3-0 l'Hellas Verona. Nel match che chiude l'ottava giornata di Serie A, il mattatore della serata è Dany Mota, autore di una doppietta: il terzo gol porta la firma di Bianco. Prezioso anche il contributo di Turati, più volte miracoloso nello sventare i tentativi avversari. Per i biancorossi si tratta, dunque, del primo successo in campionato. Dall'altra parte, la formazione di Zanetti paga una fase difensiva horror.  L'approccio migliore alla gara ce l'ha, dunque, il Monza che passa in vantaggio già dopo nove minuti, grazie alla terza rete stagionale di Dany Mota. L'attaccante portoghese si coordina al volo di destro e non lascia scampo a un incolpevole Montipò, segnando l'1-0 su assist di Caprari. Agi.it - Il Monza passa a Verona, 3-0 e prima vittoria per Nesta Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Al Bentegodi ildicura finalmente il proprio mal die piega per 3-0 l'Hellas. Nel match che chiude l'ottava giornata di Serie A, il mattatore della serata è Dany Mota, autore di una doppietta: il terzo gol porta la firma di Bianco. Prezioso anche il contributo di Turati, più volte miracoloso nello sventare i tentativi avversari. Per i biancorossi si tratta, dunque, del primo successo in campionato. Dall'altra parte, la formazione di Zanetti paga una fase difensiva horror.  L'approccio migliore alla gara ce l'ha, dunque, ilchein vantaggio già dopo nove minuti, grazie alla terza rete stagionale di Dany Mota. L'attaccante portoghese si coordina al volo di destro e non lascia scampo a un incolpevole Montipò, segnando l'1-0 su assist di Caprari.

Video Gol Hellas Verona-Monza 0-3 - highlights e sintesi - Dopo il pareggio prima della sosta nazionali contro la Roma, il Monza cerca tre punti in trasferta contro l'Hellas Verona. I brianzoli partono fortissimo e al 9' Caprari serve in mezzo per Dani Mota che di destro al volo non lascia scampo al portiere avversario. Â Nel secondo tempo i... (Monzatoday.it)

Verona-Monza - Dany Mota : “Ora dobbiamo dare continuità a questa vittoria” - Non si possono dominare le partite per novanta minuti. Sento la fiducia del mister (Nesta, ndr) e questo è il motivo principale per il quale oggi sono qui al Monza. Autore dello 0-3 è Alessandro Bianco: “È stato molto emozionante segnare il mio primo gol in Serie A. Non mi ricordavo di non aver mai realizzato una doppietta in Serie A. (Sportface.it)

Prima vittoria del Monza - Verona al tappeto per 3-0 - Nel match che chiude l'ottava giornata di Serie A, il mattatore della serata è Dany Mota, . I brianzoli di Nesta espugnano il Bentegodi con una doppietta di Dany Mota e un gol di Bianco VERONA - Al Bentegodi il Monza di Nesta cura finalmente il proprio mal di vittoria e piega per 3-0 l'Hellas Verona. (Ilgiornaleditalia.it)