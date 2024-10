Il M.I.D. lancia un appello: "La disabilità c'è, manca il lavoro" (Di lunedì 21 ottobre 2024) In questi giorni ma anche ultimi mesi abbiamo ricevuto e raccolto tante segnalazioni da parte di amici con disabilità soci del movimento da tutta la regione, i quali lamentano una evidente difficoltà nell’entrare a far parte del percorso lavorativo. Pochi sono i posti disponibili, altrettanti Avellinotoday.it - Il M.I.D. lancia un appello: "La disabilità c'è, manca il lavoro" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In questi giorni ma anche ultimi mesi abbiamo ricevuto e raccolto tante segnalazioni da parte di amici consoci del movimento da tutta la regione, i quali lamentano una evidente difficoltà nell’entrare a far parte del percorso lavorativo. Pochi sono i posti disponibili, altrettanti

Ho rinunciato a partecipare al G7 Disabilità per l’ennesima mattinata di guasti ai treni - Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere ... (Ilfattoquotidiano.it)

Casa Vignuzzi - riparte il doposcuola per ragazzi con disabilità sensoriale uditiva - Anche quest’autunno e fino alla fine del 2025, l'associazione “Il Quadrifoglio” rinnova il servizio di doposcuola dedicato a ragazzi e ragazze con disabilità sensoriale uditiva. Il doposcuola si svolge ogni lunedì, dalle 17 alle 18.15, nella sala multimediale Lino Ricci della biblioteca Casa... (Ravennatoday.it)

Inclusività al Partenio – Lombardi : 80 posti riservati ai tifosi con disabilità - Il Partenio – Lombardi è la casa dell’ U.S. Avellino 1912, un luogo inclusivo in cui il Club vuole garantire la migliore esperienza possibile per tutti i tifosi. Per questo motivo, lo stadio dispone di 80 posti dedicati a persone con disabilità che vengono attribuiti gratuitamente a... (Avellinotoday.it)