Il Genoa smentisce le voci sull' interesse di Pallotta

Il Genoa è in vendita, A-Cap principale creditore di 777 Partners ha dato mandato a Banca Moelis di trovare soggetti interessati alla società. Qualche interessamento ci sarebbe ma nulla si sta muovendo in maniera concreta, o almeno così fanno sapere da Villa Rostan. Pallotta sarebbe interessato al Genoa, anche se per ora come rivela Il Secolo XIX sarebbe solo una richiesta di informazioni, insomma niente di davvero concreto.

