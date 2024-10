Il festival della statistica: un successo di partecipazione e cultura a 360 gradi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 17 al 20 ottobre si è svolta la decima edizione di statisticall, un festival che celebra la statistica e la demografia, patrocinato dalla Commissione Europea e in collaborazione con il Parlamento Europeo. Con un ricco programma di eventi e una vasta partecipazione di pubblico, questa manifestazione ha assunto un ruolo centrale nel promuovere la cultura dei dati, mostrando come la statistica possa invadere e arricchire diversi aspetti della vita quotidiana e sociale. Numeri che parlano chiaro: la partecipazione al festival statisticall ha registrato numeri notevoli nella sua ultima edizione, confermando il suo ruolo di prestigio nella diffusione della cultura statistica. Durante i quattro giorni di attività, si sono tenuti 90 eventi che hanno visto la partecipazione di oltre 160 relatori, tra cui esperti, giornalisti e artisti. Gaeta.it - Il festival della statistica: un successo di partecipazione e cultura a 360 gradi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 17 al 20 ottobre si è svolta la decima edizione dill, unche celebra lae la demografia, patrocinato dalla Commissione Europea e in collaborazione con il Parlamento Europeo. Con un ricco programma di eventi e una vastadi pubblico, questa manifestazione ha assunto un ruolo centrale nel promuovere ladei dati, mostrando come lapossa invadere e arricchire diversi aspettivita quotidiana e sociale. Numeri che parlano chiaro: laalll ha registrato numeri notevoli nella sua ultima edizione, confermando il suo ruolo di prestigio nella diffusione. Durante i quattro giorni di attività, si sono tenuti 90 eventi che hanno visto ladi oltre 160 relatori, tra cui esperti, giornalisti e artisti.

