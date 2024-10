G7, cresce divario su produttività tra Nord America e altri Paesi (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Se la produzione globale è aumentata, le economie del G7 sono tuttavia cresciute più lentamente rispetto alle controparti del G20, con un aumento del divario di produttività tra i Paesi NordAmericani e gli altri membri del G7: dal 18% nel 2001 al 35% nel 2023 (+17%). Un fattore che potrebbe indebolire la capacità dei G7 di sostenere i Paesi meno sviluppati, in particolare quelli africani, alle prese con un elevato debito pubblico e sui quali grava un 17% di entrate statali dedicato al servizio del debito estero, a discapito degli investimenti nei settori produttivi e nei servizi pubblici con inevitabili impatti negativi sulla crescita economica. Unlimitednews.it - G7, cresce divario su produttività tra Nord America e altri Paesi Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Se la produzione globale è aumentata, le economie del G7 sono tuttavia cresciute più lentamente rispetto alle controparti del G20, con un aumento delditra ini e glimembri del G7: dal 18% nel 2001 al 35% nel 2023 (+17%). Un fattore che potrebbe indebolire la capacità dei G7 di sostenere imeno sviluppati, in particolare quelli africani, alle prese con un elevato debito pubblico e sui quali grava un 17% di entrate statali dedicato al servizio del debito estero, a discapito degli investimenti nei settori produttivi e nei servizi pubblici con inevitabili impatti negativi sulla crescita economica.

G7 - cresce divario produttività tra nordamerica e altri Paesi - "È quindi più che mai essenziale - prosegue - promuovere uno sviluppo sostenibile nelle economie in via di sviluppo a beneficio di tutta l'economia e la società globale, concentrandosi su tre priorità chiave: transizioni digitali e green, sicurezza alimentare e innovazione dei sistemi sanitari". Deloitte Italia è il knowledge partner esclusivo del B7 Italy 2024 "Leading the transitions together". (Quotidiano.net)