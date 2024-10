Primacampania.it - FUTSAL, Prima vittoria per la Parthenope: 5-1 alla Real Ciampino Academy, azzurri in testa al girone

(Di lunedì 21 ottobre 2024)in campionato per la. Gliespugnano il PalaTarquini di ripresa battendo per 1-5 la: dopo il vantaggio locale con Tomaino ed il pari di Bico, nella seconda frazione le firme di Virenti, Pipolo, Pispico e Ferrante hanno sentenziato tre punti per la truppa di Oranges. Successo che va a proiettare il club del presidente Piccolo in cima alF cadetto insieme al Formia a quota 4. Sabato prossimo al Centro Sportivo Cercola c’è la Virtus Libera Isola d’Ischia. “Nei primi venti non si è riusciti a mettere in atto ciò che chiede coach Oranges, loro giovani ed energici – le parole di Roberto Haesse – nei primi giri di lancette hanno avuto la meglio. Con il pari abbiamo fatto girare meglio la sfera grazie purepressione alta che serviva, la tecnica poi è venuta fuori e ha fatto la differenza.