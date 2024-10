Frane e chiusure stradali a Pesaro: la situazione critica dopo le intense piogge (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serie di Frane e dissesti ha colpito Pesaro, costringendo alla chiusura delle strade e creando disagi ai cittadini. L’evento meteorologico avverso, caratterizzato da precipitazioni abbondanti, ha messo a dura prova la rete infrastrutturale della città marchigiana. La chiusura del cavalcaferrovia sulla SS16, che durerà anche domani, è solo uno dei problemi evidenziati dal sindaco. Frane e smottamenti nella città di Pesaro Negli ultimi giorni, la città di Pesaro ha visto concretizzarsi seri problemi legati a Frane e smottamenti, soprattutto nelle zone di Montegranaro, Muraglia e Loreto. Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha dichiarato che il sottopasso di via De Gasperi è stato chiuso temporaneamente per circa otto ore a causa di un allagamento. Gaeta.it - Frane e chiusure stradali a Pesaro: la situazione critica dopo le intense piogge Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serie die dissesti ha colpito, costringendo alla chiusura delle strade e creando disagi ai cittadini. L’evento meteorologico avverso, caratterizzato da precipitazioni abbondanti, ha messo a dura prova la rete infrastrutturale della città marchigiana. La chiusura del cavalcaferrovia sulla SS16, che durerà anche domani, è solo uno dei problemi evidenziati dal sindaco.e smottamenti nella città diNegli ultimi giorni, la città diha visto concretizzarsi seri problemi legati ae smottamenti, soprattutto nelle zone di Montegranaro, Muraglia e Loreto. Il sindaco di, Andrea Biancani, ha dichiarato che il sottopasso di via De Gasperi è stato chiuso temporaneamente per circa otto ore a causa di un allagamento.

