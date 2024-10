Fiamme sul tetto scuola, evacuati studenti a Castel Volturno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoscuola evacuata a Castel Volturno (Caserta) per un incendio che ha interessato il tetto dell’istituto. E’ accaduto stamani all’istituto comprensivo Garibaldi, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Mondragone) in seguito alla segnalazione di alcun cittadini, che avevano visto del fumo nero uscire dalla copertura della scuola. Sul posto i vigili del fuoco hanno accertato che le Fiamme erano partite dalla guaina bituminosa di impermeabilizzazione del tetto, interessato da lavori di manutenzione. La scuola è stata subito evacuata dai bambini, e nessuno è rimasto ferito. Successivamente i vigili hanno messo in sicurezza la zona L'articolo Fiamme sul tetto scuola, evacuati studenti a Castel Volturno proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Fiamme sul tetto scuola, evacuati studenti a Castel Volturno Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoevacuata a(Caserta) per un incendio che ha interessato ildell’istituto. E’ accaduto stamani all’istituto comprensivo Garibaldi, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Mondragone) in seguito alla segnalazione di alcun cittadini, che avevano visto del fumo nero uscire dalla copertura della. Sul posto i vigili del fuoco hanno accertato che leerano partite dalla guaina bituminosa di impermeabilizzazione del, interessato da lavori di manutenzione. Laè stata subito evacuata dai bambini, e nessuno è rimasto ferito. Successivamente i vigili hanno messo in sicurezza la zona L'articolosulproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Segovio - per scherzo o quasi. Il quartetto in piazza Castello con ’Danze e colonne sonore’ - Il concerto è uno degli appuntamenti del XXX Festival Provinciale ‘I Luoghi della Musica’, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia e della Regione Liguria. Il repertorio scelto pone l’accento sulle possibilità espressive di ogni strumento: l’impatto timbrico che nasce dall’incontro delle corde pizzicate con lo strumento a mantice e i fiati costituisce il terreno ideale per dare vita ... (Lanazione.it)

Viaggio Balcanico al Castello. Va in scena il Quartetto K. Ispirato dall’Europa dell’est - Una scelta musicale che si ispira alla libertà dei popoli che abitano queste terre e che nonostante le mille difficoltà hanno saputo generare un repertorio che dai tempi più remoti ha affascinato i più grandi compositori. L’ascensore di collegamento tra Via del Prione e il Castello sarà aperto fino alle 24. (Lanazione.it)

Castellammare : sul tetto delle Terme per rubare rame : arrestato - L’uomo aveva pensato bene di rubare il rame dall’impianto elettrico ma è stato bloccato. . Sul tetto delle Terme Nuove a Castellammare per rubare rame. L’uomo aveva pensato di portarlo via dalla struttura in disuso A Castellammare di Stabia i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per furto un 59enne del posto già noto alle forze dell’ordine. (Puntomagazine.it)