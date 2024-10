Iltempo.it - Ferrari F80 da impazzire

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Giorno speciale per la Casa di Maranello che tiene a battesimo la F80, nuovo capitolo della storia leggendaria rappresentata dalle supercar del Cavallino Rampante. La F80 sarà prodotta in serie limitata a 799 esemplari e si affiancherà a vetture come la GTO, la F40 e la La, andando a rappresentare la vetrina tecnologica e prestazionale del meglio di ciò che la Casa di Maranello può offrire. A partire dal 1984,ha sviluppato una serie di supercar che hanno portato con sé tecnologie e innovazioni entrate nell'immaginario collettivo. Queste vetture, rivolte ai clienti più appassionati del Marchio, sono immediatamente divenute icone del loro tempo, caratterizzando indelebilmente la storia non solo dell'Azienda, bensì dell'intero settore automobilistico.