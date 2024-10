F1 GP Stati Uniti, Horner: “Norris-Verstappen? A ruoli inversi noi avremmo ceduto la posizione” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Norris-Verstappen? E’ stata una lotta dura, Lando ha superato fuori pista, Max ha aperto subito la radio. Posso comprendere la frustrazione, i piloti conoscono le regole. Max sapeva che Lando era andato oltre la riga bianca. A ruoli inversi noi avremmo avvertito Max di ridare la posizione con la posizione in cui era Lando, con gomme fresche di sei giri e un passo migliore. Ferrari? Sono Stati veloci tutto il weekend, le nostre congratulazioni“. Così Christian Horner, team principal della Red Bull, che commenta la prestazione di Lawson: “Può essere contento, ha corso come un veterano”. F1 GP Stati Uniti, Horner: “Norris-Verstappen? A ruoli inversi noi avremmo ceduto la posizione” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “? E’ stata una lotta dura, Lando ha superato fuori pista, Max ha aperto subito la radio. Posso comprendere la frustrazione, i piloti conoscono le regole. Max sapeva che Lando era andato oltre la riga bianca. Anoiavvertito Max di ridare lacon lain cui era Lando, con gomme fresche di sei giri e un passo migliore. Ferrari? Sonoveloci tutto il weekend, le nostre congratulazioni“. Così Christian, team principal della Red Bull, che commenta la prestazione di Lawson: “Può essere contento, ha corso come un veterano”. F1 GP: “? Anoila” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La doppietta di Austin dà speranza alla Ferrari: Leclerc e Sainz mettono il Costruttori nel mirino - La Ferrari sigla una doppietta che in terra statunitense mancava da diciotto anni. Partiti rispettivamente quarto e terzo, Charles Leclerc e Carlos Sainz chiudono il Gran Premio in prima e seconda pos ... (sportface.it)

F1, Gran Premio USA 2024: spettacolo rosso, domina e vince Leclerc - F1 Leclerc vince il Gran Premio degli USA 2024: dominio rosso con Sainz secondo, penalità Norris, Verstappen sul podio. (newsmondo.it)

Marko trova ingiusta la reazione della McLaren: "Non era questo il punto". - Le dichiarazioni di Helmut Marko hanno provocato reazioni rabbiose in McLaren. L'austriaco ha dichiarato a Motorsport Magazin di non ritenere Lando Norris abbastanza forte mentalmente per battere Max ... (msn.com)