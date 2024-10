Gaeta.it - Enoteca Pinchiorri a Firenze conquista le Tre Forchette del Gambero Rosso per la seconda volta

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel cuore di, l'si conferma un punto di riferimento della ristorazione italiana, ottenendo il massimo riconoscimento della guida Ristoranti d'Italia del. Con un punteggio di 83, il ristorante non solo celebra un prestigioso traguardo, ma riafferma la sua reputazione come uno dei templi della cucina italiana, apprezzata non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Ilsottolinea l'emozione che si prova entrando in un locale di tale bellezza e prestigio, dove la cura del dettaglio si riflette nel servizio di sala e nella straordinaria cantina che ha reso il ristorante un unicum nel panorama gastronomico.