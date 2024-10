Damato | autogol La Stampa ma quale fesseria Per gli italiani respingere i migranti è una priorità

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Involontariamente - almeno così spero - il direttore dellaAndrea Malaguti ha liquidato come «una» quella che gliavrebbero commesso facendo salire il problema della immigrazione clandestina dal ventesimo posto, in cui era sceso nei mesi scorsi, al quinto delleavvertite in un sondaggio effettuato a caldo da Alessandra Ghisleri. A caldo, dopo la decisione della giudice Sara Albano, del tribunale di Roma, di liberare - mandandoli in Italia- i dodiciclandestini, provenienti dall'Egitto e dal Bangladesh e trasportati in Albania per il primo disbrigo delle loro pratiche. Da quella decisione, peraltro prevista per le posizioni attribuite in materia alla stessa giudice prima di occuparsene con un decreto giudiziario, sono nate polemiche furiose e uno scontro diretto fra il governo e i magistrati.