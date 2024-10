Crisi delle nascite in provincia di Latina: in 14 anni calo di oltre 1800 nuovi nati (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella provincia di Latina si evidenzia un significativo calo delle nascite, secondo gli ultimi report pubblicati dall’Istat. Analizzando i dati dal 1999 al 2023, emerge una diminuzione costante che riflette un cambiamento demografico preoccupante. Nel 2023, i nuovi nati sono stati 3.738, rispetto ai 5.000 del 1999. Questa tendenza, che ha raggiunto il suo picco nel 2010 con 5.600 nati, suggerisce una trasformazione della struttura sociale e delle dinamiche familiari nel territorio pontino. I dati demografici della provincia di Latina Nel dettaglio, il 2023 ha visto nascere 1.897 maschi e 1.841 femmine nella provincia di Latina, di cui una porzione rappresentativa sono figli di genitori stranieri residenti: 301 maschi e 281 femmine. Questi dati riflettono non solo cambiamenti numerici, ma anche una diversa composizione sociale delle famiglie. Gaeta.it - Crisi delle nascite in provincia di Latina: in 14 anni calo di oltre 1800 nuovi nati Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelladisi evidenzia un significativo, secondo gli ultimi report pubblicati dall’Istat. Analizzando i dati dal 1999 al 2023, emerge una diminuzione costante che riflette un cambiamento demografico preoccupante. Nel 2023, isono stati 3.738, rispetto ai 5.000 del 1999. Questa tendenza, che ha raggiunto il suo picco nel 2010 con 5.600, suggerisce una trasformazione della struttura sociale edinamiche familiari nel territorio pontino. I dati demografici delladiNel dettaglio, il 2023 ha visto nascere 1.897 maschi e 1.841 femmine nelladi, di cui una porzione rappresentativa sono figli di genitori stranieri residenti: 301 maschi e 281 femmine. Questi dati riflettono non solo cambiamenti numerici, ma anche una diversa composizione socialefamiglie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prosegue l'inverno demografico. L'Istat certifica: nei primi 7 mesi del 2024, 4600 nati in meno - AGI - Ancora un record al ribasso per le nascite: nel 2023 scendono a 379.890, registrando un calo del 3,4% sull'anno precedente. Ma il calo prosegue anche nel 2024: in base ai dati provvisori relativ ... (msn.com)

Nascite in Italia, ancora un record al ribasso: calo del 3,4%, il report dell'Istat - Ancora un record al ribasso per le nascite: nel 2023 scendono a 379.890, 13mila in meno rispetto al 2022 registrando un calo del 3,4%. E' quanto emerge dai dati dell'Istat su ... (ilmessaggero.it)

ISTAT * NATALITÀ IN ITALIA 2023: «NASCITE A 379.890, 13MILA IN MENO RISPETTO AL 2022 (-3,4%)» - Fatta questa premessa, continua nel 2023 la diminuzione dei nati da genitori in cui almeno uno dei partner è straniero. Queste nascite, che costituiscono il 21,3% del totale, sono passate da 82.216 ... (agenziagiornalisticaopinione.it)