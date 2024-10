Cosa fare ad Halloween 2024 coi bambini: 5 spunti diversi dal solito (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ormai, la domanda che accompagna ogni 31 ottobre non è tanto “dolcetto o scherzetto?” ma “Cosa fare ad Halloween con i bambini?”. Le aspettative per questa festa – che è ormai entrata tra le ricorrenze più amate da grandi e bambini – sono tante, ma come rendere la notte più magica dell’anno davvero speciale? Ecco qualche idea per un Halloween 2024 originale e indimenticabile. I pumpkin patch, per passare Halloween 2024 nei campi di zucche La tradizione anglosassone non prevede solo travestimenti e dolcetti, ma l’immancabile Jack-o’-lantern, la zucca intagliata e illuminata che è il simbolo di questa festa. Da qualche anno anche in Italia si sono diffusi i cosiddetti pumpkin patch, i campi di zucche dove è possibile andare a caccia di quella perfetta per noi e dedicarci alla decorazione. Gravidanzaonline.it - Cosa fare ad Halloween 2024 coi bambini: 5 spunti diversi dal solito Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ormai, la domanda che accompagna ogni 31 ottobre non è tanto “dolcetto o scherzetto?” ma “adcon i?”. Le aspettative per questa festa – che è ormai entrata tra le ricorrenze più amate da grandi e– sono tante, ma come rendere la notte più magica dell’anno davvero speciale? Ecco qualche idea per unoriginale e indimenticabile. I pumpkin patch, per passarenei campi di zucche La tradizione anglosassone non prevede solo travestimenti e dolcetti, ma l’immancabile Jack-o’-lantern, la zucca intagliata e illuminata che è il simbolo di questa festa. Da qualche anno anche in Italia si sono diffusi i cosiddetti pumpkin patch, i campi di zucche dove è possibile andare a caccia di quella perfetta per noi e dedicarci alla decorazione.

Cosa fare ad Halloween 2024 coi bambini : 5 spunti diversi dal solito - . In Toscana è invece Borgo a Mozzano, nel cui panorama si staglia il famoso e inconfondibile Ponte del Diavolo e la sua spaventosa storia, a dedicarsi interamente ai festeggiamenti. Alcuni esempi? Il borgo medievale di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza, si veste interamente a tema con zucche, fiaccole, ragnatele e scheletri e persino il calderone delle streghe. (Gravidanzaonline.it)

Cosa fare ad Halloween 2024 coi bambini : 5 spunti diversi dal solito - Dal corso STEM a tema Halloween del MatemUpper di Milano, in cui bambine e bambini potranno costruire un circuito elettrico a forma di un mostruoso personaggio, passando per Archeoween, l’evento speciale in notturna a caccia di una strana creatura nel Parco archeologico di Sant’Andrea di Tavo, fino ai corsi di cucina mostruosa organizzati in tantissime città, la notte delle streghe può essere un’ottima occasione di imparare qualcosa di nuovo in un modo originale. (Gravidanzaonline.it)

