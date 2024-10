Coppia di anziani raccoglie funghi velenosi e li mangia | ricoverati in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Unadi, di 92 e 88 anni, è finita in ospedale dopo avertoraccolti dal marito lungo il vialetto fuori casa, ritenendoli erroneamente commestibili. Dopo averliti i due si sono subito sentiti male e sono stati portati in terapia intensiva all’ospedale di Busto Arsizio. Il malore dopo averto iCome riportato da La Prealpina i fatti si sono svolti a Cassano Magnago, in provincia di Varese, e risalgono a venerdì 18 ottobre, quando il marito uscito di casa aveva raccolto dei, che lui riteneva commestibili, per portarli alla moglie e farli cucinare. La donna li ha quindi cucinati e i due li hannoti, ma dopo pochi minuti hanno iniziato ad avvertito entrambi un forte malore e sono statid’urgenza in ospedale dove sono ancora adesso incritiche.