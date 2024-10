Ilgiorno.it - Chiuso il contenzioso sui lavori le luci in città tornano a brillare

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con nuovi interventi in piazze, parchi e altre aree pubbliche. "Per anni ilcon Enel Sole, nato nel 2014, e proseguito con ricorsi e cause legali, ha generato un onere temporale e finanziario per gli uffici e le casse comunali - sottolinea l’alleanza di centrodestra alla guida della- Questo fatto ha irrimediabilmente cozzato con la qualità del servizio, provocando diversi casi sul territorio che chiedono interventi di manutenzione straordinaria da anni. Il proposito dell’Amministrazione è stato costantemente orientato a intervenire tempestivamente e ripristinare un servizio efficiente. Un percorso iniziato lo scorso anno, dopo la transazione con Enel Sole, che ha portato ai primi interventi di manutenzione".