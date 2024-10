Cerveteri Women esordisce in Eccellenza con un pareggio contro la Romulea: 1-1 indimenticabile (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In questo esordio di Campionato di Eccellenza, le Cerveteri Women hanno dimostrato grinta e determinazione, riuscendo a strappare un pareggio contro una delle squadre più competitive del torneo, la Romulea. La partita, che si è disputata all’Enrico Galli di Cerveteri, ha visto le ragazze in maglia verdazzurra mettersi in evidenza nonostante le avverse condizioni atmosferiche. Un incontro che ha lasciato un segno significativo per l’intera squadra e per la comunità locale. Un debutto significativo e carico di emozioni Sabato pomeriggio, il maltempo non ha fermato le Cerveteri Women, che si sono presentate sul campo con un entusiasmo contagioso. Sebbene la pioggia sia caduta incessantemente, l’impegno e la determinazione della squadra hanno riscaldato gli animi dei tifosi presenti sugli spalti. Gaeta.it - Cerveteri Women esordisce in Eccellenza con un pareggio contro la Romulea: 1-1 indimenticabile Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In questo esordio di Campionato di, lehanno dimostrato grinta e determinazione, riuscendo a strappare ununa delle squadre più competitive del torneo, la. La partita, che si è disputata all’Enrico Galli di, ha visto le ragazze in maglia verdazzurra mettersi in evidenza nonostante le avverse condizioni atmosferiche. Un inche ha lasciato un segno significativo per l’intera squadra e per la comunità locale. Un debutto significativo e carico di emozioni Sabato pomeriggio, il maltempo non ha fermato le, che si sono presentate sul campo con un entusiasmo contagioso. Sebbene la pioggia sia caduta incessantemente, l’impegno e la determinazione della squadra hanno riscaldato gli animi dei tifosi presenti sugli spalti.

Ottimo pareggio all’esordio per il Cerveteri Women: contro la Romulea è 1 a 1 - Romane in vantaggio nel primo tempo, poi Rajssa Cruciani acciuffa il pareggio nella ripresa con un gran gol in contropiede. Il Cerveteri Women muove subito la classifica: domenica c’è il Ladispoli Si ... (terzobinario.it)

Cerveteri Women, sale l’attesa per la prima di campionato - Sale l'attesa per sabato, quando all'Enrico Galli di Cerveteri inizia del campionato di Eccellenza femminile. Il Cerveteri Women, al suo secondo anno di storia, sabato alle ore 18 debutterà in casa co ... (civonline.it)

Eccellenza femminile, il Cerveteri Women debutta in casa contro la Romulea - CERVETERI - Tutto pronto al Campo Enrico Galli di Cerveteri per l’inizio del Campionato di Eccellenza Femminile. Il Cerveteri Women, al suo secondo anno di st ... (centumcellae.it)