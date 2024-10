Gaeta.it - Cerveteri: avvio dei pagamenti per le borse di studio per l’anno scolastico 2023/24

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le famiglie e gli studenti dipossono ora ricevere idelledidistribuite per/24. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per supportare gli studenti in un contesto in cui le risorse economiche possono rappresentare una barriera all’istruzione. Ogni borsa diha un valore di €235,27 e può essere ritirata in modo semplice e diretto tramite gli uffici postali. Modalità di ritiro dellediPer ottenere il contributo economico, le famiglie o gli studenti maggiorenni devono recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale. È necessario portare con sé il documento di identità valido e il codice fiscale.