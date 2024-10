Cerca di accoltellare agente. Poliziotto spara e lo uccide. Salvini: non ci mancherà (Di lunedì 21 ottobre 2024) Cronaca e politica tornano a intrecciarsi. Nella modalità più spietata. Quella che fa passare in secondo piano un fatto drammatico per trasformarlo in polemica di schieramento e strizzate d’occhio sui social. A Verona un 26enne migrante maliano, in evidente stato di alterazione psichica, aggredisce armato di coltello da cucina la polizia ferroviaria che gli spara e lo uccide. A reagire, probabilmente per legittima difesa (ma questo lo accerterà l’inchiesta affidata al pm Maria Diletta Schiaffino), è un agente con molti anni di servizio. A disposizione degli inquirenti tutte le immagini delle telecamere nella zona. "L’indagine – avvisa una nota congiunta di procura e questura – potrà quindi avvalersi di riscontri oggettivi fondamentali per una ricostruzione completa e imparziale". Questo è quanto si sa (finora). Quotidiano.net - Cerca di accoltellare agente. Poliziotto spara e lo uccide. Salvini: non ci mancherà Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Cronaca e politica tornano a intrecciarsi. Nella modalità più spietata. Quella che fa passare in secondo piano un fatto drammatico per trasformarlo in polemica di schieramento e strizzate d’occhio sui social. A Verona un 26enne migrante maliano, in evidente stato di alterazione psichica, aggredisce armato di coltello da cucina la polizia ferroviaria che glie lo. A reagire, probabilmente per legittima difesa (ma questo lo accerterà l’inchiesta affidata al pm Maria Diletta Schiaffino), è uncon molti anni di servizio. A disposizione degli inquirenti tutte le immagini delle telecamere nella zona. "L’indagine – avvisa una nota congiunta di procura e questura – potrà quindi avvalersi di riscontri oggettivi fondamentali per una ricostruzione completa e imparziale". Questo è quanto si sa (finora).

