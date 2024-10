Ilrestodelcarlino.it - Castelfranco sott’acqua. Le strade diventano fiumi. Disagi per 1700 residenti

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una notte particolarmente difficile per il Comune diEmilia, tra i più colpiti dall’ondata di maltempo. La pioggia battente ha mandato in tilt il sistema idraulico e i canali di scolo della zona; risultato:, cantine, garage, cortili invasi dall’acqua. Le situazioni più critiche nelle frazioni di Piumazzo e Manzolino che sono rimaste isolate per tutta la notte. Meno grave la situazione di Riolo,anche a Gaggio. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco che hanno affiancato la Protezione civile impegnata per liberare gli ambienti allagati con l’utilizzo di idrovore. "Abbiamo subito danni ingenti – racconta un residente di Manzolino – nel garage avevamo due grossi freezer pieni, due lavatrici e un’asciugatrice".