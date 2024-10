Calciomercato Milan, pazza idea Zirkzee: si apre uno spiraglio, ecco il piano rossonero (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Calciomercato Milan insegue nuovamente l’attaccante olandese, passato in estate dal Bologna al Manchester United Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United con un passato al Bologna, è stato per tutta l’estate un obiettivo del Calciomercato Milan. Alla fine però le commissioni hanno impedito ai rossoneri di affondare il colpo. Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, Calcionews24.com - Calciomercato Milan, pazza idea Zirkzee: si apre uno spiraglio, ecco il piano rossonero Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilinsegue nuovamente l’attaccante olandese, passato in estate dal Bologna al Manchester United Joshua, attaccante del Manchester United con un passato al Bologna, è stato per tutta l’estate un obiettivo del. Alla fine però le commissioni hanno impedito ai rossoneri di affondare il colpo. Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo,

