Calcio: Totti "tornare a giocare? Difficile, ma nella vita mai dire mai" (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'ex fuoriclasse della Roma: "Ci sono squadre di Serie A che recentemente mi hanno cercato" ROMA - "Ci sono squadre di Serie A che di recente mi hanno cercato". Clamoroso ma vero: Francesco Totti, classe 1976, potrebbe tornare a giocare a distanza di anni dal suo ritiro dall'attività agonistica, Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Totti "tornare a giocare? Difficile, ma nella vita mai dire mai" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'ex fuoriclasse della Roma: "Ci sono squadre di Serie A che recentemente mi hanno cercato" ROMA - "Ci sono squadre di Serie A che di recente mi hanno cercato". Clamoroso ma vero: Francesco, classe 1976, potrebbea distanza di anni dal suo ritiro dall'attività agonistica,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Totti "tornare a giocare? Difficile - ma nella vita mai dire mai" - ". L'ex fuoriclasse della Roma: "Ci sono squadre di Serie A che recentemente mi hanno cercato" ROMA - "Ci sono squadre di Serie A che di recente mi hanno cercato. Clamoroso ma vero: Francesco Totti, classe 1976, potrebbe tornare a giocare a distanza di anni dal suo ritiro dall'attività agonistica, . (Ilgiornaleditalia.it)

Totti : “Potrei tornare a giocare in Serie A”. L’ultima “pazza idea” del Capitano - “Mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia”, ha detto Totti, parlando con un tono che ha confermato la tentazione di indossare di nuovo gli scarpini bullonati. Un ritorno dell’ex capitano giallorosso in Serie A sarebbe davvero un evento straordinario, ma anche rischioso. . L'articolo Totti: “Potrei tornare a giocare in Serie A”. (Thesocialpost.it)

Totti e il ritorno in campo : «Alcune squadre di Serie A mi hanno chiamato. Un 10 in Italia? Manca - ma potrebbe tornare…» - «Ci sono state squadre di Serie A che mi hanno chiamato», ha confessato a margine di un evento organizzato da Betsson. Ma non è stata una mia scelta, non l’ho voluto io e quindi quella finestra è rimasta aperta. La seconda: il celeste della Lazio non sfiorerà mai la sua pelle. «È vero che c’è un inizio e una fine per tutto. (Open.online)