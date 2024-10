Inter-news.it - Brambati: «Inter? Vittoria Juventus più difficile. Giri bassi»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Massimocontinua – come suo solito – a non essere convinto dall’, nemmeno dopo la pesantecontro la Roma. Che, secondo le sue parole a TMW Radio, non è arrivata in una partitacome quella dellacontro la Lazio DAY-AFTER – Nelle analisi del giorno dopo di Roma-, Massimocontinua a non essere particolarmente convinto dalladei nerazzurri. Una partita che l’opinionista sportivo ha definito pesante, ma senza vedere la squadra vista lo scorso anno. Omettendo, però, i due infortuni di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi che nel primo tempo hanno costretto Simone Inzaghi non soltanto a due cambi, ma anche a stravolgere il suo piano partita. E omettendo anche gli infortuni che hanno impedito a Piotr Zielinski e Kristjan Asllani di prendere parte alla partita dello stadio Olimpico.