Bimbo di sei anni cade da cavallo durante una lezione di equitazione. Arriva l'eliambulanza del soccorso 118. Operato d'urgenza a Roma. L'incidente tra Colleferro e Artena (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un bambino di sei anni è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma dopo un incidente avvenuto durante una lezione di equitazione ad Artena, vicino al confine con Colleferro, nel sud della provincia di Roma. La dinamica dell'incidente L'incidente si è verificato lo scorso fine settimana, quando il cavallo sul quale il bambino stava montando si è improvvisamente agitato, forse spaventato da un rumore improvviso. La reazione dell'animale ha causato la caduta del piccolo, scatenando momenti di paura tra i presenti. Intervento tempestivo dei soccorsi Il personale del 118 è stato subito allertato e, dopo essere giunto sul posto, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

