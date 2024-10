Movieplayer.it - Billie Lourd ricorda la madre Carrie Fisher: "Troppo giovane per morire"

(Di lunedì 21 ottobre 2024)avrebbe festeggiato 68 anni e la figliaha volutorla in un post in cui non nasconde la sua tristezza.avrebbe compiuto 68 anni e, nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno, la figliaha condiviso un commosso post sui social in cuil'indimenticabile interprete della principessa Leia nella saga di Star Wars, senza nascondere la sua malinconia. L'attrice ha infatti sottolineato che laè mortapresto, aggiungendo poi una sua riflessione sui problemi di chi lotta contro le proprie dipendenze. Il ricordo della figlia diha condiviso su Instagram una vecchia foto che la ritrae mentre festeggia il compleanno della, spiegando: "Oggi