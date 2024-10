Assolombarda | Lombardia decima in Europa per livello di Pil +67% tra 2019 e 2023

Assolombarda: “Lombardia decima in Europa per livello di Pil, +6,7% tra 2019 e 2023” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Lombardia, tra il 2019 e il 2023, ha fatto registrare la più forte crescita economica rispetto al pre pandemia con +6,7% di Pil, posizionandola in decima posizione a livello europeo per livello di prodotto interno lordo, poco meno dell'Irlanda e più dell'Austria. Lo mostrano i dati contenuti in un report di Assolombarda Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – La, tra ile il, ha fatto registrare la più forte crescita economica rispetto al pre pandemia con +6,7% di Pil, posizionandola inposizione aeuropeo perdi prodotto interno lordo, poco meno dell'Irlanda e più dell'Austria. Lo mostrano i dati contenuti in un report di

