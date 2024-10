Agi.it - Arrestato in Colombia il boss della camorra Gustavo Nocella

Agi.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI -a Medellin, in, ildi, uno dei più importanti tramiti con i narcotrafficantini. Lo annuncia su X direttamente il presidentenoPetro, che definisce"Il re italianodroga italiano". Anello principale dei clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco,era alleato con la mafia sudamericana, soprattutto quellana, per trafficare ingenti carichi di droga. "La sua carriera criminale - scrive Petro - è culminata nelle ultime ore in un esclusivo appartamento di Medellin, quando i commandoPolizia Nazionalena hanno emesso un Avviso Rosso Interpol, emesso dalla Dea di Napoli per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.