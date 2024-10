Acf Foligno, che impresa. Ribaltato il Grosseto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grosseto 1 Acf Foligno 2 Grosseto 4-2-3-1: Raffaelli, Cretella (40’ st Possenti), Frosali, Mobilio (20’ st Grasso), Sabelli, Marzierli, Riccobono (24’ st Benucci), Aprili (24’ st Macchi), Sacchini (20’ st Cela), Senigagliesi. A disp.: Pellegrini, Falasca, Fregoli, Bolcano. All.: Consonni. ACF Foligno 4-3-3: Tognetti; Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini; Panaioli (27’ st Settimi), Ceccuzzi (33’ st Mattia), Brevi; Tomassini (21’ st D’Urso), Khribeck (35’ st Pupo Posada), Calderini (21’ st Di Cato). A disp.: Lori, Cesaretti, Maselli, Mattia, Cesaretti. All.: Manni. Arbitro: Rossini di Torino Reti : 41’ pt rig. Cretella, 12’ st Brevi, 32’ st Khribech . Note ammoniti Aprili , Khribeck, Di Cato. Grosseto – Allo Zecchini di Grosseto l’Acf Foligno realizza un capolavoro. Sport.quotidiano.net - Acf Foligno, che impresa. Ribaltato il Grosseto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024)1 Acf4-2-3-1: Raffaelli, Cretella (40’ st Possenti), Frosali, Mobilio (20’ st Grasso), Sabelli, Marzierli, Riccobono (24’ st Benucci), Aprili (24’ st Macchi), Sacchini (20’ st Cela), Senigagliesi. A disp.: Pellegrini, Falasca, Fregoli, Bolcano. All.: Consonni. ACF4-3-3: Tognetti; Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini; Panaioli (27’ st Settimi), Ceccuzzi (33’ st Mattia), Brevi; Tomassini (21’ st D’Urso), Khribeck (35’ st Pupo Posada), Calderini (21’ st Di Cato). A disp.: Lori, Cesaretti, Maselli, Mattia, Cesaretti. All.: Manni. Arbitro: Rossini di Torino Reti : 41’ pt rig. Cretella, 12’ st Brevi, 32’ st Khribech . Note ammoniti Aprili , Khribeck, Di Cato.– Allo Zecchini dil’Acfrealizza un capolavoro.

