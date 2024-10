Wta Ningbo 2024, Kasatkina vince il derby contro Andreeva e conquista il titolo (Di domenica 20 ottobre 2024) Daria Kasatkina si aggiudica il derby russo contro Mirra Andreeva e trionfa nel WTA 500 di Ningbo. La tennista russa si impone con il punteggio di 6-0 4-6 6-4, conquistando l’ottavo titolo della carriera e da domani sarà n°9 del mondo, con un balzo di due posizioni rispetto alla scorsa settimana. Una stagione davvero positiva per l’allieva di coach Flavio Cipolla, che aveva già conquistato un altro ‘WTA 500’ pochi mesi fa a Eastbourne. Soltanto Elena Rybakina quest’anno è riuscita a vincerne di più a questo livello, con tre successi. Wta Ningbo 2024, Kasatkina vince il derby contro Andreeva e conquista il titolo SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dariasi aggiudica ilrussoMirrae trionfa nel WTA 500 di. La tennista russa si impone con il punteggio di 6-0 4-6 6-4,ndo l’ottavodella carriera e da domani sarà n°9 del mondo, con un balzo di due posizioni rispetto alla scorsa settimana. Una stagione davvero positiva per l’allieva di coach Flavio Cipolla, che aveva giÃto un altro ‘WTA 500’ pochi mesi fa a Eastbourne. Soltanto Elena Rybakina quest’anno è riuscita arne di più a questo livello, con tre successi. WtaililSportFace.

La prima semifinale inizia con due ore di ritardo rispetto al programma, poi a metà primo set arriva un'ulteriore interruzione. Nonostante ciò la russa Daria Kasatkina, numero 5 del seeding, riesce a restare sul pezzo e nel finale di partita piazza l'allungo decisivo ai danni della spagnola Paula Badosa, testa di serie numero 8, portando a casa la prima frazione sul 6-4 in tre quarti d'ora.