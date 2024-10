Isaechia.it - Verissimo, Beatrice Luzzi punge Cesara Buonamici e Alfonso Signorini: “Si sta cercando di sminuirmi, ma a tutto c’è un limite!”

(Di domenica 20 ottobre 2024), opinioniste del Grande Fratello, sono state ospiti di Silvia Toffanin ainsieme a Rebecca Staffelli, l’esperta dei social del reality condotto da. “Andiamo d’accordo, meglio di cosìIn realtà non c’è tanto tempo né per litigare né per andare d’accordo. Siamo lì attentissime aquello che succede, e ne succedonoQuindi alla fine abbiamo quel piccolo spazio, poi non ci vediamo né prima né dopo per varie ragioni, dovremmo andare a cena fuori“, ha esordito. La speaker radiofonica, figlia dell’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, ha aggiunto: “Io le stimo molto e sono fiera di essere al loro fianco. Mi metto al centro e sono la piccolina di casa“. E ancora,: Andiamo d’accordo, abbiamo pareri discordanti a volta ma è giusto.