Unirai | Cresce il malessere nella redazione del Tg1 per i continui attacchi che arrivano dalla politica

Francesco Palese, segretario dell'UniraiROMA – "Cresce il malessere nella redazione del Tg1 per i continui attacchi che arrivano dalla politica che pretende di dettare sommari e scalette al Servizio Pubblico. Il primo telegiornale italiano, nel rispetto dei principi del pluralismo e della completezza dell'informazione, il giorno della contestata intervista a Salvini ha intervistato l'ex procuratore Caselli, il giorno prima il presidente dell'Anm Santalucia. Chi dipinge una testata sbilanciata e faziosa viene puntualmente smentito dai numeri. Agcom e Osservatorio di Pavia dimostrano infatti che il Tg1 da oltre un anno si distingue per un equilibrio assoluto fra tutti i partiti. E con riferimento allo spazio riservato al maggior partito di opposizione, questo non ha precedenti nella storia della stessa testata".

