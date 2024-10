Thesocialpost.it - Tutto su Giulia Manfrini uccisa dall’aguglia imperiale: l’ultimo selfie, il salto del pesce, il soccorso degli amici

(Di domenica 20 ottobre 2024) «tramonto potrebbe essere migliore di questo? Ciao Giù». Queste sono le parole di Massimo Ferro, uno dei due surfisti che hanno, la 36enne di Venaria, in provincia di Torino, tragicamente scomparsa dopo essere stata ferita a morte da un marlin in Indonesia. Ferro ha condiviso sui social una foto che li ritrae insieme ad altrisu una barca, al largo delle isole Mentawai, probabilmente scattata il giorno prima del tragico incidente., con il suo inconfondibile sorriso, appare serena, mentre il sole tramonta sull’Oceano Indiano, in quello che sarebbe stato unoultimi momenti di felicità prima dell’assurda tragedia.Leggi anche: Tragedia nel Pacifico: la surfista e influencermuore trafitta da unspada Colpita in pieno petto Le circostanze dell’incidente restano ancora poco chiare.