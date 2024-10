Gaeta.it - Tre operazioni di polizia nella giornata di ieri: arresti per armi e spaccio di droga

(Di domenica 20 ottobre 2024) di, le forze dell'ordine hanno svolto un'importante attività di controllo e contrasto alla criminalità in alcune zone della provincia di Napoli. Tredistinte hanno portato all'arresto di individui coinvolti in reati di detenzione didi sostanze stupefacenti, evidenziando l'impegno dellanel mantenere la sicurezza pubblica e combattere l'illegalità. Le indagini hanno rivelato un quadro preoccupante riguardante la presenza diclandestine e un fiorente mercato di. Arresto ad Afragola per detenzione abusiva diAd Afragola, un 62enne con precedenti diè stato arrestato dalladi Stato per porto e detenzione abusiva di arma clandestina.