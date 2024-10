The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, come finisce l’action movie del 2007 con protagonista Matt Damon (Di domenica 20 ottobre 2024) The Bourne Ultimatum si conclude con la pubblicazione dei documenti riguardanti alcune operazioni clandestine condotte dall’agente della CIA Noah Vosen e dal dottor Albert Hirsh. Nel frattempo Jason Bourne è sopravvissuto al volo dal tetto, dandosi alla macchia. Mentre la direzione della CIA continua a dargli la caccia, Jason Bourne (Matt Damon) si reca a Parigi per parlare con il fratello di Marie, Martin (Daniel Bruhl). Nel frattempo a Torino, il giornalista Simon Ross (Paddy Considine) incontra l’ufficiale supervisore Neal Daniels (Colin Stinton) per raccogliere alcune notizie per un’inchiesta giornalistica. Tornato a Londra, il reporter viene intercettato dalla CIA dopo aver parlato dell’Operazione Blackbriar. Per impedire che la notizia sia resa pubblica, l’agente Noah Vosen (David Strathairn) fa in modo che il sicario Paz (Edgar Ramirez) lo uccida. Cultweb.it - The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, come finisce l’action movie del 2007 con protagonista Matt Damon Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Thesi conclude con la pubblicazione dei documenti riguardanti alcune operazioni clandestine condotte dall’agente della CIA Noah Vosen e dal dottor Albert Hirsh. Nel frattempo Jasonè sopravvissuto al volo dal tetto, dandosi alla macchia. Mentre la direzione della CIA continua a dargli la caccia, Jason) si reca a Parigi per parlare con il fratello di Marie, Martin (Daniel Bruhl). Nel frattempo a Torino, il giornalista Simon Ross (Paddy Considine) incontra l’ufficiale supervisore Neal Daniels (Colin Stinton) per raccogliere alcune notizie per un’inchiesta giornalistica. Tornato a Londra, il reporter viene intercettato dalla CIA dopo aver parlato dell’Operazione Blackbriar. Per impedire che la notizia sia resa pubblica, l’agente Noah Vosen (David Strathairn) fa in modo che il sicario Paz (Edgar Ramirez) lo uccida.

