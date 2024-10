Suburra, morto l’attore Adamo Dionisi: tra carriera e passato (Di domenica 20 ottobre 2024) Suburra, morto l’attore Adamo Dionisi: ecco cosa è emerso dall’annuncio ufficiale Suburra, l’attore Adamo Dionisi è scomparso all’età di 59 anni. Adamo stava lottando da tempo contro la malattia. Dionisi si è spento all’ospedale Fatebenefratelli lasciando due figli, Christian e Alessia di 32 e 38 anni. I funerali dell’attore della serie tv verranno celebrati nella Capitale nelle prossime ore, non sono ancora emersi dettagli. Leggi anche Amici Speciale: emergono i primi dettagli e gli ospiti Dettagli della carriera, tra passato, cinema e tv l’attore è diventato noto nel 2015 al grande pubblico ricomprendo il ruolo de il boss Manfredi Anacleti in Suburra. Nelle ultime ore la notizia della sua scomparsa è iniziata a circolare negli ambienti del tifo laziale, stando a quanto riporta Notizie.Virgilio.it. 361magazine.com - Suburra, morto l’attore Adamo Dionisi: tra carriera e passato Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di domenica 20 ottobre 2024): ecco cosa è emerso dall’annuncio ufficialeè scomparso all’età di 59 anni.stava lottando da tempo contro la malattia.si è spento all’ospedale Fatebenefratelli lasciando due figli, Christian e Alessia di 32 e 38 anni. I funerali deldella serie tv verranno celebrati nella Capitale nelle prossime ore, non sono ancora emersi dettagli. Leggi anche Amici Speciale: emergono i primi dettagli e gli ospiti Dettagli della, tra, cinema e tvè diventato noto nel 2015 al grande pubblico ricomprendo il ruolo de il boss Manfredi Anacleti in. Nelle ultime ore la notizia della sua scomparsa è iniziata a circolare negli ambienti del tifo laziale, stando a quanto riporta Notizie.Virgilio.it.

Chi era Adamo Dionisi - l’ex ultrà della Lazio diventato attore dopo il carcere - Processato per direttissima, si scusa con la donna e risarcisce il locale di Viterbo che aveva distrutto. Il 7 dicembre 2017 viene arrestato per aver aggredito l’ex fidanzata. Soprannominato il Marchese, per i modi raffinati, il suo è un volto notissimo negli ambienti del tifo capitolino e in particolare di quello biancoceleste. (Cultweb.it)

Morto Adamo Dionisi - l’attore di Suburra aveva 59 anni - Dionisi aveva 59 anni e […]. Era stato fra i capi degli Irriducibili della Lazio, nel 2001 un arresto per droga E' morto - dopo una lunga malattia - l'attore Adamo Dionisi, noto per il ruolo di Manfredi Anacleti nella serie Suburra. Il Manfredi Anacleti di film e serie tv è deceduto dopo una lunga malattia. (Sbircialanotizia.it)

Cinema - morto a 59 anni Adamo Dionisi : recitò in ‘Suburra’ - Dionisi attore, sceneggiatore ed ex capo ultra della Lazio, si è spento a causa di una malattia. Non era rotto. Tanti i messaggi di cordoglio sui social tra cui quello del regista Francesco Bruni che ricorda Dionisi con un post su Facebook: “Stavamo provando – scrive Bruni – una scena di ‘Scialla’ (un momento poi non montato) e gli dissi: ‘Allora, Adamo, Bentivoglio tira fuori il cellulare per ... (Lapresse.it)