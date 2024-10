Soldi, Jannik Sinner può strappare il record di Djokovic: ecco le (sconvolgenti) cifre (Di domenica 20 ottobre 2024) Un 2024 leggendario per Jannik Sinner. Brilla sul campo e brilla anche il suo conto in banca: la stagione potrebbe segnare un nuovo primato nella storia del tennis per guadagni. L'attuale record appartiene a Novak Djokovic, che nel 2015 accumulò un totale di 20,45 milioni di euro. Sinner, già a quota 16,6 milioni grazie alla recente vittoria nel prestigioso Six Kings Slam, ha ora tutte le possibilità di superarlo, anche se sarà necessario un finale di stagione impeccabile. Nel 2015, Djokovic era all'apice della sua carriera, conquistando l'Australian Open, Wimbledon e lo US Open, e sfiorando il Grande Slam con la finale del Roland Garros persa contro Stan Wawrinka. Il serbo vinse anche sei Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Roma, Shanghai e Parigi), oltre al China Open e alle ATP Finals di Londra. Liberoquotidiano.it - Soldi, Jannik Sinner può strappare il record di Djokovic: ecco le (sconvolgenti) cifre Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un 2024 leggendario per. Brilla sul campo e brilla anche il suo conto in banca: la stagione potrebbe segnare un nuovo primato nella storia del tennis per guadagni. L'attualeappartiene a Novak, che nel 2015 accumulò un totale di 20,45 milioni di euro., già a quota 16,6 milioni grazie alla recente vittoria nel prestigioso Six Kings Slam, ha ora tutte le possibilità di superarlo, anche se sarà necessario un finale di stagione impeccabile. Nel 2015,era all'apice della sua carriera, conquistando l'Australian Open, Wimbledon e lo US Open, e sfiorando il Grande Slam con la finale del Roland Garros persa contro Stan Wawrinka. Il serbo vinse anche sei Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Roma, Shanghai e Parigi), oltre al China Open e alle ATP Finals di Londra.

