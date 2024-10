Ilnapolista.it - Simeone entra e cambia tutto. Rigore e ci pensa Kvaratskhelia (proprio lui)

(Di domenica 20 ottobre 2024) «Il Napoli deve imparare a sporcarsi il vestito». Conte lo ha ribadito molte volte nelle sue conferenze. Oggi sarà contento di aver visto un Napoli che sta imparando a soffrire. La vittoria contro l’Empoli è arrivata anche grazie ai cambi in panchina. Al 59? Conte ha sostituito Lukaku con, che hato. Da un recupero di Di Lorenzo sulla linea di fondo,tira in porta ma viene murato, sulla respinta arriva Politano che viene fermato in maniera irregolare da Anjorin. Step on foot, l’arbitro Abisso assegna il, affidato ache non sbaglia dal dischetto. Sì, segnalui. Con buona pace dei tifosi che lo hanno tanto contestato in questi giorni dove è stato protagonista delle voci di mercato per il rinnovo che tarda ad arrivare. Di seguito i video deltrasformato da: Live: Empoli 0-1 Napoli Goal:(pen.