Salento, dodicenne denuncia di essere stata violentata: tre indagati, il più grande ha sedici anni Procura dei minori (Di domenica 20 ottobre 2024) Una bambina di dodici anni ha denunciato di avere subìto uno stupro venerdì sera in un paese del leccese. La notizia è riportata dal Corriere del Mezzogiorno. Stando al resoconto, la dodicenne ha denunciato di essere stata attirata in un luogo buio da un sedicenne con cui aveva un appuntamento. In quel luogo, ad attendere, altri due ragazzini, più piccoli del sedicenne. Gli abusi sessuali di gruppo e anche il portafoglio rubato quanto di turpe è oggetto dell'inchiesta condotta dalla Procura dei minori di Lecce

