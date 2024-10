Roma: rapina violenta ai danni di un’anziana, arrestati due giovani dopo un inseguimento (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter un’anziana signora è stata vittima di una brutale rapina a Roma, che ha suscitato indignazione e preoccupazione nella comunità locale. Due uomini di 30 e 36 anni sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato dopo aver aggredito la donna, strappandole una catenina d’oro e gettandola contro un’auto in sosta. L’episodio si è verificato in via Monteforte, nei pressi di Villa Gordiani, ed è avvenuto in pieno giorno. Le autorità sono state pronte a intervenire, grazie a una rapida segnalazione e coordinamento tra le pattuglie, dimostrando così l’importanza della presenza della polizia sul territorio. Dettagli dell’incidente e modalità dell’aggressione L’aggressione ha avuto inizio quando i due uomini, dopo aver notato l’anziana con un carrello della spesa, hanno deciso di mettere in atto il loro piano criminale. Gaeta.it - Roma: rapina violenta ai danni di un’anziana, arrestati due giovani dopo un inseguimento Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersignora è stata vittima di una brutale, che ha suscitato indignazione e preoccupazione nella comunità locale. Due uomini di 30 e 36 anni sono statidagli agenti della Polizia di Statoaver aggredito la donna, strappandole una catenina d’oro e gettandola contro un’auto in sosta. L’episodio si è verificato in via Monteforte, nei pressi di Villa Gordiani, ed è avvenuto in pieno giorno. Le autorità sono state pronte a intervenire, grazie a una rapida segnalazione e coordinamento tra le pattuglie, dimostrando così l’importanza della presenza della polizia sul territorio. Dettagli dell’incidente e modalità dell’aggressione L’aggressione ha avuto inizio quando i due uomini,aver notato l’anziana con un carrello della spesa, hanno deciso di mettere in atto il loro piano criminale.

Rapinano anziana e aggrediscono i poliziotti : due arresti a Roma dopo un inseguimento - Mentre il complice faceva da palo con atteggiamento guardingo, l'aggressore ha strappato con violenza la collana dal collo della vittima, spingendola contro un'auto parcheggiata per garantirsi la fuga. La rapina in via Monteforte L'aggressione è avvenuta in via Monteforte, quando la donna, intenta a camminare con il carrello della spesa, è stata avvicinata alle spalle da uno dei due uomini.

Arrestato un 39enne argentino dopo una rapina ai danni di una donna a Fiano Romano - Il 39enne è stato arrestato con l'accusa di rapina e portato presso il carcere di Regina Coeli, dove rimarrà in attesa della convalida del fermo. È qui che i militari hanno identificato e bloccato il conducente: un uomo argentino di 39 anni, il quale non ha opposto resistenza al fermo. La scena, audace e sfrontata, ha attratto l'attenzione di due vigili del fuoco presenti nella zona, che hanno

Rapina un'anziana a Roma - poi la spinge a terra : lei si frattura il femore - Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condizione, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. La spregiudicatezza manifestata dalla 35enne, come emerso anche dai precedenti giudiziari a suo carico – ha fatto scattare immediatamente il fermo di indiziato di delitto