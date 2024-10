Roma-Inter 0-1, decide il gol di Lautaro (Di domenica 20 ottobre 2024) I nerazzurri restano nella scia del Napoli Terza vittoria di fila dell'Inter che si impone per 1-0 sulla Roma nel posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A oggi 20 ottobre, riportandosi a -2 dal Napoli capolista. A decidere la sfida dell'Olimpico il gol di Lautaro al 15' della ripresa. I nerazzurri salgono al secondo posto Sbircialanotizia.it - Roma-Inter 0-1, decide il gol di Lautaro Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) I nerazzurri restano nella scia del Napoli Terza vittoria di fila dell'che si impone per 1-0 sullanel posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A oggi 20 ottobre, riportandosi a -2 dal Napoli capolista. Are la sfida dell'Olimpico il gol dial 15' della ripresa. I nerazzurri salgono al secondo posto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Napoli vince - l’Inter batte la Roma : prosegue la lotta al vertice. Ok Atalanta - la Fiorentina ne fa 6 al Lecce - Bel successo casalingo del Cagliari, che ha auto la meglio sul Torino per 3-2: nel primo tempo botta e risposta tra Viola e Sanabria, Linetty ha portato avanti i granata al 55?, poi Palomino pareggia al 74? e l’autorete di Coco al 78? decide la contesa. Oggi si sono giocate cinque partite valide per l’ottava giornata della Serie A. (Oasport.it)

L’Inter rimane in scia del Napoli - 0-1 alla Roma tra infortuni e qualche polemica - L’Inter però vince ed è a -2 dal Napoli di Conte. Così Inzaghi è costretto ad abbassare Barella in mediane e giocare con Mkhitaryan e Frattesi mezze ali. L’italiano incrocia le gambe dell’avversario. Interviene quando c’è un errore importante. Poi si deve in parte rendere fruibile per chi il calcio lo produce. (Ilnapolista.it)

Pronostici di oggi 20 ottobre - Roma-Inter big match all’Olimpico - in campo anche Napoli - Liverpool - Manchester City e Barcellona - In Premier League da non perdere la sfida tra Liverpool e Chelsea e sarà di scena anche il […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 20 ottobre, occhi puntati sull’Olimpico per il big match tra Roma e Inter in serie A in chiusura di una giornata che sarà aperta dal Napoli capolista ospite dell’Empoli. (Infobetting.com)